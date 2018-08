Facebook

I top e i flop del Mondiale 2018 Le immagini del trionfo della Francia con la Coppa del Mondo alzata nel cielo piovoso di Mosca hanno fatto calare il sipario sul Mondiale in Russia. Un mese di emozioni, giocate e novità, come il Var, ma anche di cocenti delusioni. I "Galletti" dominano la Top-11 del Mondiale che ha nella tecnica il proprio punto di forza, con Modric tra i migliori e Mbappé come giovane stella. Chi si aspetta la luce splendente di Messi e Neymar, invece, la può trovare nella Flop-11. >