Germania fuori dai Mondiali, l'Italia gode sul Web La Germania per la prima volta nella storia è stata eliminata al primo turno dei Mondiali e l'Italia intera se la ride in Rete. Nel mirino in particolare Schweinsteiger e Ballack, che nei giorni scorsi avevano preso in giro la nostra Nazionale, e il ct Loew. Guarda i migliori meme.