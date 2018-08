Facebook

Brasile, fine del sogno "Che Diavolo". E' emblematico il titolo di Globoesporte, il principale sito sportivo brasiliano dopo la sconfitta e l'eliminazione del Brasile contro il Belgio ai Mondiali di Russia. Sul banco degli imputati Fernandinho, Paulinho e Gabriel Jesus autori di una prestazione negativa così come Neymar "che non ha fatto alcuna differenza". "Fine del sogno", titola invece il sito Lancenet, che invece assolve Neymar. "Il numero 10 ha combattuto, ha cercato gli spazi e alla fine ha tirato con precisione, ma il portiere rivale si è difeso e il Brasile e' stato eliminato", aggiunge. "Il Brasile perde contro il Belgio ed è fuori", titola la Folha di San Paolo. "Solo formazioni europee in semifinale", prosegue. Lapiradio il giudizio su Neymar che "vede allontanarsi la possibilità di essere il migliore del mondo". >