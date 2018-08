Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Argentina, dal sogno all'incubo "Dal sogno all'incubo". Così titola il quotidiano argentino Olè versione on line dopo l'eliminazione dell'Albiceleste dal Mondiale di Russia per mano della Francia, trascinata da Mbappé. E sulla stampa argentina e non solo Messi è il volto della disfatta. "La Francia rimanda a casa l'Argentina con una vittoria concettuale", titola il 'Clarin'. "La nazionale ha provato rimanere in partita fino alla fine, ma la storia era gia' stata scritta", aggiunge il quotidiano sudamericano. Sul banco degli imputati Sampaoli ("Il falso nueve suo ultimo peccato") e Messi con il Clarin che parla di "altra disfatta del migliore del Mondo" e di un Mondiale "in cui Messi non c'era". Impietoso il titolo de 'La Nacion': "L'Argentina perde contro la Francia e viene eliminata nel suo peggior Mondiale dal 2002". Lo stesso quotidiano argentino, ripercorrendo le ultime delusioni dell'Albiceleste ai Mondiali, parla di "25 anni di frustrazioni". >