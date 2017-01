Facebook

Iturbe, primo giorno al Torino Primo giorno di scuola per Iturbe al Torino. Le firme poco prima dell'inizio dell'amichevole con il Monza allo stadio Olimpico. Iturbe arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. "E' un attaccante completo - sottolinea il presidente Cairo - un esterno veloce e tecnico. Crediamo che abbia tutte le qualità per essere un innesto di grande spessore nel nostro organico". >