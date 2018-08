Facebook

Il Sassuolo punta su Locatelli Giornata di presentazione per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il giovane centrocampista lecchese arriva dal Milan con la speranza di ritagliarsi uno spazio da protagonista. "Sono contentissimo di essere qui. Il Sassuolo mi ha cercato tanto e mi ha fatto sentire importante, ha creduto in me".