Roma, Bruno Peres è nella Capitale Bruno Peres è nella Capitale. Il terzino, che arriva in giallorosso dal Torino in prestito con obbligo di riscatto, è giunto all'aeroporto di Fiumicino da Milano poco dopo le 16 per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto prima della mezzanotte in modo da consentire a Luciano Spalletti di inserirlo come 24/o nella lista Uefa. Un'ora prima che l'esterno brasiliano arrivasse a Fiumicino, la Roma era partita dal "Leonardo da Vinci" diretta ad Oporto per l'andata dei preliminari di Champions League con il Porto. Dopo le foto di rito con la sciarpa della sua nuova squadra, Peres si è allontanato in auto per recarsi a Villa Stuart, dove è atteso per le visite. >