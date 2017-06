Facebook

Ounas vicino al Napoli Alle prese con qualche difficoltà inattesa sul fronte rinnovi - su tutte la questione Reina -, il Napoli si sta muovendo a rilento in questa prima fase del calciomercato. Il primo e più vicino tra gli obiettivi di Giuntoli è Adam Ounas, esterno offensivo del Bordeaux che Sarri ha chiesto per avere alternative a Callejon e Insigne in avanti. Con il club francese la trattativa è in stato avanzato e potrebbe anche chiudersi entro pochi giorni. C'è ancora una leggera distanza da limare, perché il Bordeaux vuole 12 milioni e il Napoli punta a un piccolo sconto, ma si tratta di dettagli che potranno essere risolti senza troppi affanni. >