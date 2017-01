Facebook

Milan, sbarcato Deulofeu Gerard Deulofeu è arrivato a Malpensa alle 19.25, pronto per cominciare l'avventura in rossonero. Lunedì le visite mediche e la firma. "Ho scelto il Milan perché è una grande squadra. Sono contento di giocare con Suso", le prime parole dello spagnolo in prestito dall'Everton.