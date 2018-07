Facebook

Halilovic per il Milan Colpo a sorpresa per il Milan che in gran silenzio ha preso Alen Halilovic. Mentre l'attenzione di tutti era spostata sulla sentenza dell'Uefa, Mirabelli ha intavolato e chiuso una trattativa lampo con l'Amburgo per il trequartista croato, rientrato dal prestito al Las Palmas. Visite mediche già programmate. Il classe 1996 è un talento da rilanciare visto che era considerato il nuovo Messi, ma non ha mai mantenuto le attese. >