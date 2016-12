Facebook

Valdifiori veste granata Primo giorno per Valdifiori al Torino che ha firmato il nuovo contratto e posato con la maglia granata. Arriva dal Napoli a titolo definitivo. Queste le prime parole del regista: "Come ha già avuto modo di dichiarare il mio manager nelle scorse settimane, io ero disposto a lasciare Napoli solo per il Toro. Ed è proprio ciò che è successo, per cui sono molto contento. Ringrazio il Presidente Cairo e il direttore Petrachi per la tenacia con cui hanno voluto portarmi al Toro. Sono molto carico, impaziente di cominciare questa nuova, esaltante avventura". >