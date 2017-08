Facebook

Roma, Defrel si presenta "Di Francesco è stato molto importante per me, mi ha insegnato molto ed è grazie a lui che sono diventato un attaccante". Così André Gregoire Defrel nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante della Roma. Parlando dell'emozione dell'esordio all'Olimpico, l'ex giocatore del Sassuolo ha detto: "Conosco i tifosi della Roma, sono caldi. Sono carico per l'esordio contro l'Inter in uno stadio bellissimo. Sono due top club, la squadra sta lavorando bene e io spero di arrivare pronto. Poi la scelta sarà del mister". Capitolo obiettivi. "Sarei voluto venire qui già a gennaio. Avevo altre offerte, ma nella mia testa c'era solo la Roma. È una grande squadra, l'abbiamo visto nei campionati precedenti: possiamo vincere lo scudetto, vediamo come vanno le cose", ha concluso Defrel. >