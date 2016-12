Facebook

Praet è della Sampdoria Dennis Praet è un nuovo giocatore della Sampdoria: il centrocampista è arrivato a titolo definitivo dall'Anderlecht. Per il belga primo giorno in blucerchiato: prima la firma in sede e le foto di rito, poi il primo allenamento a Bogliasco agli ordini di Giampaolo. "Sono felice di essere qui, in un grande club. Ci è voluto un po' di tempo, ma ora è tutto fatto. Non vedo l'ora di iniziare e spero nella qualificazione all'Europa League", ha detto. >