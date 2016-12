Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pato è del Villarreal Alexandre Pato è un giocatore del Villarreal. Con una nota sul suo sito internet, il club spagnolo ha ufficializzato l'acquisto del 27enne ex attaccante del Milan dai brasiliani del Corinthians. Pato è reduce da sei mesi in prestito al Chelsea, squadra con cui ha collezionato appena due presenze. Per Pato contratto quadriennale. >