Le mezzali infiammano il calciomercato 2018 Da Emre Can a Milinkovic-Savic, sono i centrocampista in grado di inserirsi e capitalizzare il nuovo must del calciomercato. Le più grandi società europee sono pronte a fare follie, arrivando a spendere quasi 100 milioni di euro. Anche in Italia qualcosa si muoverà, dai nuovi Barella e Cristante fino ai più esperti Bonaventura e Nainggolan, con il sogno Vidal per il Napoli. La rivoluzione è pronta e partirà dal centrocampo. >