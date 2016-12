Facebook

Boateng sbarca alle Canarie Boateng è un nuovo giocatore de Las Palmas. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo su Twitter. Svincolato dal Milan, il ghanese ha firmato per una sola stagione. Sarà la prima volta di Boateng in Spagna contro corazzate come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Negli ultimi anni non gli è andata bene tra lo Schalke e la sua seconda esperienza al Milan, dove ha totalizzato 14 presenze e segnato un gol.



L'accoglienza è stata da urlo per l'ex centrocampista rossonero: 6000 tifosi hanno riempito lo stadio per assistere alla presentazione ufficiale. Sorrisi, foto, e tanti applausi per Kevin Prince.

