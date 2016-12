Facebook

Juve, visite e firma per Dani Alves E' il giorno di Dani Alves alla Juve. L'esterno brasiliano è sbarcato a Torino per sottoporsi alle visite mediche e per poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per due anni, con opzione per una terza stagione. Dani Alves ha lasciato di prima mattina l'albergo in centro per raggiungere alle 9 il JMedical, la nuova struttura sanitaria della Juventus, accolto al suo arrivo da un nutrito gruppo di tifosi e telecamere. >