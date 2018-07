Facebook

Juve: la missione CR7 per Agnelli Nella foto Andrea Agnelli, camicia azzurra e zaino in spalle, è sorridente. Al suo fianco un dipendente aeroportuale, alle sue spalle un jet privato pronto alla partenza. Destinazione? Grecia. È questa la clamorosa indiscrezione che rimbalza dai social e anticipa, per quello che si può immaginare, un incontro tra il numero uno della Juventus e Cristiano Ronaldo, da giorni nella Costa Navarino, la lussuosa isola greca delle star. Logico altresì pensare che l'affare possa essere ai dettagli, dettagli da mettere nero su bianco con il giocatore prima di chiudere definitivamente con il Real e portare CR7 a Torino per firma e presentazione. >