Juve, finalmente emre Can Ci siamo. L'avventura juventina di Emre Can è iniziata ufficialmente. L'ormai ex Liverpool è arrivato al J-Medical per le visite mediche, accolto da un primo gruppo di tifosi. Poi la firma sul contratto quadriennale a 5 milioni più bonus a stagione (foto juventus.com).