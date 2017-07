Tutti verso Riscone: da Borja a Perisic

Rossoneri a Lugano per la prima amichevole. Tanti volti nuovi in campo

Marcel Kittel cala il poker. Il tedesco si aggiudica la quarta volata in questo Tour de France sul traguardo di Bergerac nell'undicesima tappa, la prima dopo il giorno di riposo. Il velocista della Quick-Step Floors fornisce l'ennesima prova di forza in questa Grande Boucle, tagliando il traguardo con un margine impressionante nei confronti di Degenkolb e Groenewegen, secondo e terzo all'arrivo. Chris Froome resta in maglia gialla.