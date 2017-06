Facebook

Spalletti in Cina: prime foto coi tifosi d'Oriente Luciano Spalletti è in Cina per incontrare Zhang Jindong, ultimo step prima dell'ufficialità del suo arrivo all'Inter. L'ex tecnico della Roma, che ha viaggiato con il ds Ausilio, all'arrivo è stato accolto dai tifosi dell'Inter Club Jiangsu.