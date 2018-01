Facebook

Inter, Coutinho e i suoi "fratelli" Il mega affare Coutinho, passato dal Liverpool al Barcellona per 160 mln di euro, ha puntato nuovamente i fari sulle cessioni di alcuni giocatori dell'Inter, scaricati con troppa fretta dai nerazzurri. Da Pirlo a Seedorf, passando per Leonardo Bonucci, Roberto Carlos, Dennis Bergkamp, Matthias Sammer e Ronaldo. Una lunga lista di campioni dati per finiti o scartati, che poi hanno fatto benissimo altrove. >