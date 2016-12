Facebook

Candreva all'Inter, le prime foto in nerazzurro Antonio Candreva è ufficialmente un giocatore dell'Inter: l'ex centrocampista della Lazio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. "Sono molto felice di dargli il benvenuto all'Inter - ha spiegato il presidente Erick Thohir -. Sono certo che darà un grande contributo a quella che è già una squadra molto competitiva". Candreva questa mattina ha superato le visite mediche e al sito nerazzurro ha voluto esprimere la propria gioia per il trasferimento, senza peròdimenticare il passato: "Sono davvero orgoglioso e felice di essere qui - le sue parole -. Ho sempre voluto l'Inter ed è un'emozione fortissima essere arrivato in nerazzurro. Ringrazio la Lazio per le stagioni vissute insieme e per avermi dato la possibilita' di coronare questo sogno. Adesso non vedo l'ora di giocare a San Siro e di sentire il calore dei tifosi interisti". >