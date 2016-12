Facebook

Genoa, Ocampos ha firmato Enrico Preziosi ha regalato il primo colpo di mercato al nuovo tecnico Ivan Juric. È arrivato infatti Lucas Ocampos in prestito dal Marsiglia con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Per l'esterno argentino si era già trovato l'accordo nei giorni scorsi ma l'ufficialità è arrivata solo oggi con la firma nella sede di Villa Rostan. Il classe '94, arrivato in francia giovanissimo facendosi le ossa tra Marsiglia e Monaco, ha sostenuto le visite mediche presso il centro medico Il Baluardo al Porto Antico. >