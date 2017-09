Facebook

Fiorentina, Thereau: "Voglio arrivare in doppia cifra" In casa Fiorentina è il giorno di Fiorentina Cyril Thereau, presentato a stampa e tifosi. "Non vedo l'ora di ripagare la fiducia che mi ha dato la società - le parole dell'attaccante francese - Ogni anno ho sempre migliorato il mio score. Sono convinto che supererò anche quest'anno la doppia cifra". L'ex Udinese arriva in una squadra tutta nuova. "Io posso giocare in più ruoli sia come prima che come seconda punta ma anche come esterno. Io mi trovo bene soprattutto come seconda punta e come esterno a sinistra. "Quando se n'è andato Di Natale dall'Udinese abbiamo vissuto un po' la stessa situazione: adesso si deve ricreare un gruppo il prima possibile, che vive bene insieme e che ha voglia di far bene". >