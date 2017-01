Facebook

Fiorentina, la presentazione di Saponara Primo giorno alla Fiorentina per il Riccardo Saponara, arrivato dall'Empoli: "Arrivo con grande entusiasmo e volontà. Devo ringraziare l'Empoli che mi ha dato l'opportunità di arrivare a Firenze in un mercato difficile come quello di gennaio. Tenterò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia della Fiorentina", ha detto il trequartista entusiasta. "La mia maturazione negli anni è il motivo per cui sono convinto che questa possa essere l'occasione della mia carriera. Mi sento pronto e non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto Saponara. >