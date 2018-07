Facebook

Chelsea, Sarri si presenta A Londra è il giorno di Maurizio Sarri, nuovo tecnico del Chelsea: "E' un onore essere qui, in Premier League che è il campionato più bello del mondo - si è presentato l'ex Napoli -. So che sarà difficile per me, questo torneo è più complicato della Serie A, ma voglio imporre il mio gioco sul campo". Il segreto è semplice: "Voglio una squadra che si diverta e faccia divertire i tifosi. E' la cosa più importante per me". >