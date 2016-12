Facebook

Zlatan Ibrahimovic si confessa a GQ Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato a GQ Italia un'intervista a 360°, parlando anche del futuro ed escludendo un ritorno in Italia: "Dico due cose, forse contraddittorie. La prima è che non si sa mai. La seconda è che non si torna mai dove si è fatta la storia - ha detto a Walter Veltroni -. Considero l'Italia la mia seconda casa e il calcio italiano il più bello del mondo". Poi un aneddoto: "Una volta colpii Zebina e Capello disse 'bene così'". >