Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sanchez al Manchester United, Mkhytarian all'Arsenal Siamo abituati alle dichiarazioni standard dei giocatori che approdano in una nuova squadra. "È un sogno essere qui", "Voglio vincere tanti trofei" (chi non vorrebbe?), "Darò tutto per questa squadra" (e meno male). Ma lunedì, quando finalmente si è concretizzato il grande scambio di mercato tra Arsenal e Manchester United, con Alexis Sanchez all'Old Trafford e Mkhitaryan che è passato ai Gunners, ecco che i due si sono cimentati nella più grande vetta delle dichiarazioni post-trasferimento. Il loro predecessore più illustre? Zlatan Ibrahimovic, che disse di tifare Inter fin da bambino quando vestì i colori nerazzurri, salvo poi dire che seguiva anche Milan e Juventus. Alexis Sanchez, che fino al mese scorso sembrava avere occhi e desideri solo per il Manchester City e per Guardiola, ha esagerato: "Sin da quando ero un ragazzino il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Manchester United. Non lo dico perché sono qui adesso. Da bambino ho sempre detto che avrei voluto giocare all'Old Trafford e una volta ne parlai anche con Sir Alex Ferguson". Allo stesso tempo, Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato le sue prime parole da Gunners: "Sono davvero contento della conclusione di questo accordo, e sono felicissimo di essere qui. È un sogno che si realizza perché davvero ho sempre sognato di giocare per l'Arsenal. Adesso che sono qui, farò il massimo per fare la storia del club". Siamo proprio al top delle dichiarazioni da tipici nuovi arrivati. >