James Rodriguez, compleanno speciale: firma col Bayern James Rodriguez, il giorno del suo 26mo compleanno, firma con il Bayern Monaco. "Sono molto felice di essere in un grande club e in una grande squadra. Tutti sanno cosa significa far parte di un club come il Bayern Monaco. É una nuova cultura, un nuovo club, una nuova vita. Sono molto carico, sto sognando in grande e spero di ottenere un grande successo qui" ha dichiarato l'attaccante dopo il suo arrivo. >