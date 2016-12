Facebook

Ibrahimovic è del Manchester United, le prime foto Eccolo, il giorno: Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Manchester United. L'annuncio ufficiale, dopo quello "social" di giovedì. Dopo le visite mediche, è arrivata la firma. "Non vedo l'ora di lavorare con José Mourinho: sono qui per lasciare grandi ricordi anche in Inghilterra", le prime parole dello svedese. È arrivato anche il benvenuto dello Special One: "Zlatan non ha bisogno di introduzioni, ci aiuterà a vincere". Sul profilo Twitter ufficiale del club inglese è apparso un video in cui il giocatore esce dall'oscurità e con un sorriso beffardo avvisa tutti i prossimi avversari per la vittoria in Premier League: "It's Zlatan time!". >