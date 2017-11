Facebook

Wolfenstein II, The New Colossus: le nuove ambientazioni Mancano pochi giorni al lancio dell'attesissimo Wolfenstein II: The New Colossus, che uscirà il 27 novembre per PC, PS4 e Xbox One. Quale occasione migliore, dunque, per aggirarci nei meandri del gioco e scoprire le ambientazione più suggestive di un gioco in cui la storia ha preso una strada del tutto nuovo con i Nazisti che hanno invaso e conquistato gli Stati Uniti? Ecco le ambientazioni principali: Area 52, The Ausmerzer, Truppe Ausmerzer, La stanza di B.K. e Anya, Manhattan post-nucleare, La strada di Roswell, Assalto al Martello di Eva, Distilleria, Lincoln Memorial, Soggiorno, Manhattan Hotel, Panorama di New Orleans, Set Lab Workshop, Camera di Super Spesh. >