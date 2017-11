Facebook

Wolfenstein II: The New Colossus, i personaggi femminili Tremendamente spietate o animate da grandi ideali, alfieri del male o del bene, le figure femminili in Wolfenstein II: The New Colossus svolgono un ruolo fondamentale e rappresentano il degno contraltare del granitico protagonista B.J. Blazkowicz. Scopriamo Frau Engel, Anya (compagna di Blazkowicz e membro del Kreisau Circle), Grace (il leader del Fronte Rivoluzionario Nero a Manhattan), Sigrun Engel e Caroline Becker. >