Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wolfenstein II: The New Colossus, guida alle armi In Wolfenstein II: The New Colossus, gli sviluppatori di MachineGames non si sono limitati a fornire a B.J. Blazkowicz un variegato arsenale di ottime armi da fuoco: oltre ad armi nuove di zecca, il gioco prevede infatti la possibilità di usarne liberamente due contemporaneamente e di personalizzarle con una serie di modifiche. Ecco un elenco di armi che si potranno utilizzare per rendere l'America nuovamente un posto privo di nazisti: Accetta, Pistola, Maschinenpistole, Sturmgewehr, Schockhammer, Kampfpistole, Laserkraftwerk, Dieselkraftwerk, Handgranate, Armi pesanti. Wolfenstein II: The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC, con la versione per Nintendo Switch prevista per il 2018. >