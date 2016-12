Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Videogiochi e sport nelle palestre Virgin: arriva The Pack Virgin Active ha presentato oggi, in esclusiva nei suoi club, il nuovo training The Pack, una coinvolgente lezione a squadre, l’ultima frontiera del cycling che si avvale di tecnologia all’avanguardia ed è adatto a chi ama le sfide e divertirsi in compagnia. A guidare le squadre che oggi si sono sfidate in challenge di velocità, resistenza e divertimento, due madrine d’eccezione e un coach eccellente: Filippa Lagerback, Federica Fontana e Luca Valotta, Presidente di Virgin Active Italia. >