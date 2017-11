Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Valkyria Chronicles 4 arriva in Occidente L'amata serie Valkyria Chronicles farà il suo grande ritorno in occidente nel 2018 con Valkyria Chronicles 4, un nuovo capitolo della saga per PlayStation4, Nintendo Switch e Xbox One. Torna in un continente devastato dal conflitto con il familiare e raffinato sistema di battaglia tattico RPG, un vibrante stile artistico ed evocativo che ritrae, al pari di un quadro vivente all’acquerello, una storia avvincente ispirata alla Seconda Guerra Mondiale, ricca di trionfi epocali, perdite strazianti e un’ inaspettata speranza per il genere umano.



L’anno è il 1935… L’Europa è travolta dalle fiamme della Seconda Guerra Europea, in bilico tra la Federazione Imperiale e l’Alleanza Atlantica. Sebbene la Federazione combatta valorosamente contro le forze dell'Impero, inesorabilmente, la spietata macchina da Guerra messa in piedi dall’Impero minaccia di dissolverla completamente. Mentre i sogni di vittoria si allontanano sempre di più, la Federazione mette in piedi l'Operazione Northern Cross: un ultimo tentativo per bloccare la capitale imperiale e mettere la parola fine alla Guerra. Il Comandante Claude Wallace ed i suoi fedeli amici d'infanzia della Squadra E vengono mandati a combattere per ottenere un successo in questa operazione disperata, ma dovranno sopportare duri ed agghiaccianti problemi, ondate di soldati imperiali e la terrificante Valkyria ... e scopriranno una sconvolgente verità che li scuoterà fino alle ossa.



Caratteristiche Valkyria Chronicles 4:

• Una storia di formazione al tempo della guerra- Valkyria Chronicles 4 si svolge durante lo stesso arco temporale di Valkyria Chronicles, ma si concentra su un nucleo di nuovi personaggi completamente inediti. I giocatori si caleranno nei panni del giovane e vivace Comandante Claude Wallace, in quelli dell’ingegnere di stravaganti armi Riley Miller, nella testa calda di Darcsen Razz, nel cecchino dal cuore di ghiaccio Kai Schulen e molti altri ancora. Insieme sperimenteranno gli orrori della Guerra ma riuscirà l’unione amicale della Squadra E a sopravvivere al campo di battaglia gelato?

• Una nuova generazione del Sistema di Battaglia “BLiTZ”- La modalità di comando basata in parte su turni strategici, in parte su RPG e anche su un utilizzo dello sparatutto in 3d fa in modo che il Sistema di battaglia “BLiTZ” ritorni in campo. Tra le nuove caratteristiche ci sono anche una nuova categoria di esplosivi chiamata Grenadier, numerose opzioni di supporto alla battaglia per l’attacco e l’offesa, possibilità per l’unità di avere una azione “Last Stand” prima di morire, e molto altro ancora. Inoltre, combatti le orde imperiali con molte più pattuglie e su mappe in larga scala molto più imponenti di prima.

• Un gusto estetico fortemente pittorico – Lo stile visivo della serie, completamente dipinto a mano, è ritornato e revisionato per le nuove generazioni. Ispirato a tele dipinte con l’acquerello, il Canavans Graphic Engine mischia elementi visivi realistici e altri prettamente legati all’immaginario fantastico per creare un universo espressivo ed emozionante dalle forti connotazioni colorate. Vivi il viaggio della Squadra E come se fosse un quadro interattivo.

• Il ritorno di un leggendario compositore – L’illustre Hitoshi Sakimoto, autore della Colonna Sonora originale della serie Valkyria Chronicles e di molti altri emozionanti motivi epici, ritorna con una partitura strabiliante appositamente composta per il gioco.

>