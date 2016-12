Ubisoft annuncia Assassin's Creed Syndicate

Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed Syndicate, il nuovo episodio del celebre franchise di Assassin’s Creed, sarà disponibile in tutto il mondo dal 23 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. La versione per Windows PC arriverà nel corso dell’autunno.

Sviluppato dallo studio Ubisoft di Quebec City, in collaborazione con altri otto studi Ubisoft, Assassin’s Creed Syndicate è un’epica esperienza per giocatore singolo ambientata in una Londra al culmine della rivoluzione industriale, un’epoca di incredibili invenzioni che hanno trasformato la vita di milioni di persone. Ma proprio durante questo periodo, il divario tra ricchi e poveri aumenta notevolmente, rendendo gli operai poco più che schiavi legalizzati. Le classi inferiori decidono così di lottare per la propria sopravvivenza, riunendosi in vere e proprie bande e adattandosi alla vita nei bassifondi.

I giocatori potranno vestire i panni di Jacob Frye ed Evie Frye, una coppia di gemelli Assassini cresciuti seguendo il Credo. Jacob è il leader determinato e ribelle di una banda di criminali, sicuramente più avventato di sua sorella Evie, maestra nel controllo e nell’arte della furtività. Ma Evie e Jacob uniranno le proprie forze per sfidare i rivali, i potenti e persino i Templari, cercando di liberare il popolo dalla povertà e dalla corruzione, ma anche di riprendere il controllo dell’intera Londra.

Assassin's Creed Syndicate, sarà possibile scoprire la più vasta e moderna città liberamente esplorabile mai creata in un gioco di Assassin's Creed. I combattimenti saranno più brutali che mai e i giocatori dovranno affrontare le bande rivali per aumentare la propria influenza in tutta Londra, utilizzando una vasta gamma di nuove armi, tra cui il tirapugni, un coltello kukri, un revolver e uno speciale guanto da Assassino. Lo scenario liberamente esplorabile di Assassin's Creed Syndicate include anche nuovi mezzi di esplorazione e trasporto, tra cui un lanciacorda per arrampicarsi sui maestosi edifici vittoriani e spostarsi da un tetto all'altro, oltre che per eseguire assassinii aerei, ma anche carrozze trainate da cavalli e treni ad alta velocità, che sarà possibile sfruttare per inseguire i nemici o fuggire dopo un'audace sortita.

“In questo nuovo gioco del franchise assumeremo il comando di una banda criminale, useremo qualsiasi veicolo a nostra disposizione e sfrutteremo alcuni strumenti moderni,per riconquistare una frenetica Londra vittoriana”, ha dichiarato Marc-Alexis Côté, Direttore creativo di Ubisoft. “Assassin’s Creed Syndicate è in sviluppo da più di due anni e siamo certi che questa nuova e moderna storia, oltre al vasto scenario liberamente esplorabile e ricco di vita, sapranno conquistare sia i fan di Assassin’s Creed che i nuovi giocatori”.