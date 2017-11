Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Total War: WARHAMMER, arriva Mortal Empires Le interminabili battaglie attraverso Warhammer Fantasy Battles World si scontreranno finalmente nella campagna di Mortal Empires, appena uscita. Al di là dei due Total War: WARHAMMER I and II, Mortal Empires vede il Nuovo e il Vecchio mondo fusi in una nuova colossale campagna deserta, giocabile attraverso l’interfaccia di WARHAMMER II. e' possibile anche vedere le terre colpite dal crimine con l’arrivo del "The Blood for The Blood God Effects Pack" per WARHAMMER II. >