The Elder Scrolls Online: Clockwork City e aggiornamento 16 Alcuni lo chiamano il Divino Orologiaio, altri il Padre dei Misteri, altri ancora Lord Seht. Ma i più lo conoscono con il nome di Sotha Sil, uno dei divini sovrani di Morrowind, sebbene poco si sappia su questa enigmatica figura. Ora potrete esplorare i misteriosi reami della creazione di Sotha Sil e svelare segreti e misteri di Clockwork City in questo nuovo DLC per l'acclamato The Elder Scrolls Online. Il DLC Clockwork City è disponibile su PC gratuitamente per i membri ESO Plus o acquistabile nel Crown Store per 2.000 Crown. >