Surviving Mars sta per arrivare Paradox Interactive e Koch Media estendono il loro accordo di distribuzione a lungo termine grazie a Surviving Mars, il prossimo gioco City building fantascientifico della Haemimont Games. Surviving Mars uscirà nel 2018 per PlayStation4, Xbox One e poi anche per PC, Mac e Linux. Surviving Mars è un builder fantascientifico completamente incentrato sulla colonizzazione di Marte e sul processo di sopravvivenza. Scegli un’agenzia spaziale per le risorse e il sostegno finanziario prima di stabilire un luogo per la tua colonia. Costruisci cupole e infrastrutture, cerca nuove possibilità e utilizza i droni per sbloccare soluzioni più elaborate per modellare ed espandere il tuo insediamento. Coltiva il tuo cibo, lavora i minerali o rilassati al bar dopo una dura giornata di lavoro. Ma la cosa più importante è tenere in vita i tuoi coloni. Non è un’impresa semplice su un pianeta nuovo e particolare. Ci saranno sfide da superare. Metti in atto le tue strategie e migliora le possibilità di sopravvivenza della tua colonia mentre scopri i misteri di questo mondo alieno.

