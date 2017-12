Facebook

Sparco Gaming al Monza Rally Show Sparco è stata protagonista al Monza Rally Show, non solo in pista. La casa di Volpiano si sta dedicando sempre più al mondo Egames e nel weekend in Autodromo ha presentato la seduta 2018 realizzata per i videogiocatori più appassionati. Allestito anche uno spazio dove il pubblico ha potuto provare i simulatori Evolve - C ed Evolve - Grid II.

