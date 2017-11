Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sonic Forces, pubblicato il quarto capitolo del fumetto E' stato pubblicato anche il quarto e ultimo capitolo della serie a fumetti digitale Sonic Forces, sceneggiata da Ian Flynn. Il titolo "Rise of Infinite”, racconta la storia originale di Infinite e di come è diventato il complice maligno di Eggman, fornendo la perfetta metamorfosi del gioco. Dai una occhiata qui al capitolo completo di "Rise of Infinite". >