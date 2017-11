Facebook

Sonic Forces in fumetto: ecco il capitolo 1 SEGA® ha rilasciato il primo capitolo della nuova serie digitale a fumetti di Sonic the Hedgehog™ basata sull'attesissimo video game, Sonic Forces™. La serie a fumetti in quattro parti è stata scritta da Ian Flynn e costituisce il prequel del videogioco. Il capitolo 1 intitolato “Moment of Truth” presenta l'eroe personalizzabile di Sonic Forcese Chaotix mentre si preparano a combattere contro la sinistra armata di robot di Dr. Eggman. I fan possono trovare “Moment of Truth” qui. Il prossimo capitolo sarà disponibile più avanti questo mese. Dal team che ha creato Sonic Colors™ e Sonic Generations™, arriva Sonic Forces che trasporterà i giocatori in una frenetica avventura nei panni di Modern Sonic, li catapulterà nelle emozionanti sezioni platform come Classic Sonic e gli permetterà di usare potetissimi nuovi strumenti con il loro eroe personalizzabile. Il gioco sarà lanciato per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC il 7 Novembre. Sono aperti i pre-order della versione fisica e digitale e della Bonus Edition www.sonicthehedgehog.com. >