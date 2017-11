Facebook

Rise of the Tomb Rider ottimizzato per Xbox One X Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che è finalmente disponibile una nuova versione ottimizzata per Xbox One X dell’acclamatissimo Rise of the Tomb Raider, in coincidenza con il lancio della nuova console di Microsoft. I giocatori che hanno già acquistato il titolo su Xbox One possono scaricare questa versione gratuitamente e divertirsi con le nuove caratteristiche tecniche su Xbox One X. La versione per Xbox One X di questo titolo pluripremiato è stata sviluppata in collaborazione con Nixxes Software e include una grafica di altissima qualità e altri miglioramenti tecnici che sfruttano appieno le capacità della nuova console, con impostazioni che i giocatori possono personalizzare a loro piacimento.



Su Xbox One X, i giocatori potranno scegliere tra tre opzioni di visualizzazione:

• Risoluzione nativa 4K: (3840 x 2160) per una maggiore precisione nelle immagini.

• Comparto visivo con una nuova grafica migliorata.

• Frame Rate elevato per una maggiore fluidità di gioco.



La nuova versione di Rise of the Tomb Raider per Xbox One X include inoltre:

• Compatibilità con schermi HDR per dei colori più vivaci e accurati.

• Compatibilità con audio spaziale, incluso Dolby Atmos®, per effetti sonori 3D.

• Risoluzione delle texture migliorate per Lara Croft®, personaggi secondari e ambientazioni per un’esperienza più realistica e dettagliata.



I miglioramenti a livello di immagini includono:

• Luminosità volumetrica migliorata.

• Riflessi di qualità superiore.

• Una vegetazione più naturale.

• Strutture poligonali migliorate.

• Antialiasing migliorato.

• Filtri delle texture amplificati.



Oltre a questi miglioramenti grafici, coloro che possiedono il Season Pass e una console Xbox One X potranno divertirsi con tutti i contenuti inclusi in Rise of the Tomb Raider: celebrazione dei 20 anni, tra cui il nuovo capitolo in single-player "Legami di sangue”, la nuova modalità co-op Stoicismo, il livello di difficoltà “Sopravvivenza estrema” per la campagna principale, un completo e una pistola per la celebrazione dei 20 anni e 5 skin classiche di Lara. Saranno anche disponibili tutti i contenuti scaricabili già pubblicati, come Baba Jaga: il tempio della strega, Modalità Stoicismo, Il risveglio della fredda oscurità, 12 completi, sette armi e 35 Carte Spedizione. Con oltre 50 ore di gioco, questa è la versione più completa della pluripremiata avventura. Rise of the Tomb Raider: celebrazione dei 20 anni ha ricevuto più di 100 nomination “Best of” ed è uno dei giochi più apprezzati sulle console di ultima generazione. Lara Croft deve sopravvivere nella sua prima avventurosa spedizione di esplorazione di tombe nelle meravigliose e ostili regioni della Siberia alla ricerca del segreto dell’immortalità. >