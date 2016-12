Nelle ultime ore in tanti si stanno chiedendo se tra i segreti del successo di Rihanna, la celebre cantante/attrice nata alle Barbados, ci sia oltre alla bella voce e all'indiscutibile bellezza anche una certa passione per i videogiochi. Le immagini però parlano chiaro e, nonostante manchi l'ufficialità, sembra proprio che la cantante, per il suo look, prenda spesso spunto da uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi: Super Mario Bros.

Si va dai morbidi pizzi rosa tipici della Principessa Peach, ai duri aculei del feroce Bowser, passando ovviamente attraverso la classica salopette del baffuto idraulico di Nintendo

Su VG247.it potrete trovare altri esempi, come il vestito in stile Yoshi o la pettinatura alla Toad.

Ora non ci rimane che attendere l'ufficializzazione di questo sodalizio e sperare che la Grande N crei al più presto una linea di Amiibo raffiguranti la bellissima Rihanna. La comprereste?