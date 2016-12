Facebook

Project CARS: le immagini dello US Race Car Pack Bandai Namco ha annunciato oggi alcune novità dal mondo di Project CARS. È infatti in arrivo il DLC #9 (US Race Car Pack) ed è disponibile una nuova auto gratuita, la Aston Martin Vantage GT12.



Le auto incluse nel DLC #9 sono: Chevrolet Corvette C7.R, Cadillac ATS-V.R GT3, Dallara DW12 Indycar e Ford Fusion Stock Car.





