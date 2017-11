Facebook

PES 2018, arriva il Data Pack 2.0 Konami ha annunciato che il Data Pack 2.0 per PES 2018 sarà disponibile dal 16 novembre in digital download gratuito per le piattaforme PlayStation4, Xbox One, PlayStation3, Xbox360 e Steam PC. Il Data Pack 2.0 vedrà la presenza di: più di 1000 foto aggiornate dei giocatori, nuovi team con licenza ufficiale, versioni aggiornate dei visi dei giocatori, due stadi aggiuntivi e diversi modelli di nuovi scarpini da gioco. PES 2018 si arricchisce, inoltre, anche della presenza di David Beckham, la stella del calcio inglese e internazionale è pronta a fare il suo esordio, come Leggenda, in myClub. La presenza di David Beckham nel roster di Leggende di myClub rispecchia il claim di PES 2018 “Dove nascono le Leggende” e sottolinea l‘impegno costante per migliorare costantemente il gioco. Il Data Pack 2.0 espande la lista di licenze disponibile per offrire ai giocatori di PES la migliore esperienza di gioco possibile e include due nuovi stadi, l’Emirates Stadium dell‘Arsenal e l’Estadio Nacional de Chile. >