Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba 2K18: ecco i volti di Gallinari & C. “Abbiamo portato l’esperienza NBA 2K ad un nuovo livello, mettendo i giocatori al centro di un ambiente dedicato al basket tutto da esplorare, dove socializzare e, soprattutto, gareggiare” dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. "Non vediamo l’ora di vedere cosa questo rappresenterà per il futuro del brand". E il futuro è arrivato: è uscito in Italia, il 15 settembre, NBA 2K18. Nella gallery i volti nel gioco di alcuni dei protagonisti.

>