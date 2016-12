Facebook

MXGP 2: Milestone svela il suo nuovo titolo a Losail Nella splendida cornice del Quatar che ha ospitato la prima tappa del mondiale FIM, Milestone ha presentato MXGP 2 - The Official Motocross Videogame, titolo che sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC.