Mortal Kombat XL, disponibile in italia dal 4 marzo Warner Bros. Interactive Entertainment annucia oggi che Mortal Kombat XL, sarà disponibile in Italia dal 4 marzo per PlayStation e Xbox One. Mortal Kombat XL offre l’essenziale esperienza di gioco di Mortal Kombat X che comprende il gioco principale e tutti i contenuti presenti nel Kombat Pack e nel Kombat Pack 2.



Come bonus aggiuntivo, i possessori di Mortal Kombat XL per PlayStation 4 e Xbox One e possessori di Mortal Kombat X, possono scaricare il nuovo Medieval Skin Pack e il nuovo Pit Stage gratuitamente.Quest’ultimo è basato sulla classica Mortal Kombat arena e include Fatality dedicate. >